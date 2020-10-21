Libyalı taraflar kara ve hava güzergahlarının açılmasında anlaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, tarafların Libya'da tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

DHA
21 Ekim 2020 Çarşamba, 13:11
Libyalı taraflar kara ve hava güzergahlarının açılmasında anlaştı
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BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Cenevre’de başlayan komite toplantılarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, tarafların ülkedeki tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.



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