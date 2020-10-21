Libyalı taraflar kara ve hava güzergahlarının açılmasında anlaştı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, tarafların Libya'da tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.
BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Cenevre’de başlayan komite toplantılarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, tarafların ülkedeki tüm bölgeleri birbirine bağlayan kara ve hava güzergahlarının açılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- AKP'li Zengin'in 'Markar Esayan' sözleri gündem oldu
- Zindaşti’nin yeğeni kaçırıldı
- Derin kırılma
- DSÖ yeni tehdidi açıkladı
- Naci Görür’den korkutan İstanbul depremi uyarısı
- Erkan Baş'tan MHP'ye: Cesaretleri varsa...
- Atay, Erdoğan'a 1.7 milyarlık harcamalarını hatırlattı
Video Haberler
- Antalya'da kaydedildi! Bir anda ortaya çıktı
- Kadın cinayeti! Sokak ortasında ablasına kurşun yağdırdı
- Doktor o an görev başındaydı... Hastanede skandal olay!
- Bisiklete böyle bindi, gözaltına alınınca ülke karıştı
- Utandıran görüntü için istenen ceza belli oldu
- Laf atma cinayetinde milli sporcunun cezası belli oldu
- “Pis Araplar” deyip bıçakla saldırdılar!
- Önünü kestiği sürücüye küfürler edip yumrukla saldırdı
- Üç CHP milletvekilinden gazeteciler için ortak çağrı
- Genç kızı takip edip taciz etti
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- AKP'li Zengin'in 'Markar Esayan' sözleri gündem oldu
- Zindaşti’nin yeğeni kaçırıldı
- Derin kırılma
- DSÖ yeni tehdidi açıkladı
- Naci Görür’den korkutan İstanbul depremi uyarısı
- Erkan Baş'tan MHP'ye: Cesaretleri varsa...
- Atay, Erdoğan'a 1.7 milyarlık harcamalarını hatırlattı