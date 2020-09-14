Lig maçları öncesi 12 futbolcu koronavirüs!

14 Eylül 2020 Pazartesi, 23:58

3. Lig ekiplerinden Yozgatspor 1959'da koronavirüs vakalarında artış yaşandı. 9 Eylül'de bir masör, bir antrenör ve 4 futbolcusunda Covid-19 tespit edilen kulüpten yeni yapılan açıklamada vaka sayısının endişe verici biçimde arttığı ifade edildi ve "Halen 12 futbolcumuz, 3 antrenörümüz ve 1 masörümüzün Covid-19 testleri pozitif durumdadır" dendi.

Misli.com 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Yozgatspor 1959’da koronavirüs vakaları endişe verici düzeye ulaştı. 9 Eylül’de bir masör, bir antrenör ve 4 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen kırmızı-siyahlılara yapılan yeni testlerde vaka sayısı 16’ya yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolculardan 12 kişi, teknik ekipten 3 kişi ve 1 de masör olmak üzere vaka sayısı 16’ya yükseldi. Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Lig yaklaşırken durumumuzu görebilmek adına 13 Eylül Pazar günü yani dün sabah futbolcularımızın tamamına kontrol amaçlı tekrar test uygulanmıştır. Maalesef yapılan bu testlerin sonucu kulübümüz açısından daha da üzüntü vericidir.