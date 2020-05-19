''Ligleri başlatırlarsa hapis cezası gündeme gelir''

19 Mayıs 2020 Salı, 07:48

Liglerin her şartta oynanacağını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF), eski Galatasaray yöneticilerinden Sedat Doğan uyardı. Kararın hukuki riskler taşıdığını belirten Doğan'ın sözlerinden satır başları şöyle:

– TFF, futbolcular ve diğer personelin sosyal güvenlik haklarını korumak, menfaatlerini gözetmekle yükümlüdür. Bu bağlamda futbolcular ve tüm ilgililerin sağlığının korunması, asli görevleri arasındadır.

– Futbolcuların yüksek efor gerektiren antrenman ve maçlara, en temel korunma önlemi olan maske takarak çıkmaları mümkün görünmüyor. Maskesiz yapılacak her türlü aktivite insan sağlığının ciddi bir şekilde tehlikeye girmesine sebep olacaktır.

– Tehlikeyi görmezden gelerek maçları oynatmak hastalanmaya, yaralanmaya veya ölüme sebebiyet verebilir. Bu, Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre suç teşkil edebilir ve hapis cezaları söz konusu olabilir.

– Federasyonun kasti bir yaralamayı (hastalanmayı) düşünmeyeceğinden hareketle… Taksirli yani tedbirsizlik sebebiyle yaralama suçundan (TCK Madde 89) veya daha kötüsü taksirle ölüme sebebiyet vermek (TCK Madde 85) suçundan değerlendirme yapılabilir.

– Yüzlerce maçta yeni vakalar ortaya çıkabileceğinden, suça verilecek cezalar TCK'nın zincirleme suç hükümleri veya gerçek içtima hükümleri çerçevesinde ağırlaşabilir.

– Ceza hukuku açısından baktığımızda, kararların alınmasına yönelik olumlu oy kullanan her üyenin ve alınan kararın uygulanmasından sorumlu olan başkanın, doğacak neticelerle alakalı cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

“KULÜPLER TAZMİNAT ÖDEYEBİLİR”

“İş Kanunu 77/1 gereği işverenler, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri almak zorunda. Borçlar Kanunu 417/2 de bu hükme paralel hüküm koymuştur. Kulüplerin sadece mevzuatta belirtilen önlemleri almaları yeterli değildir. Kulüpler mevzuatta öngörülmemiş ancak bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gerekli kıldığı diğer iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak önlemleri almakla da yükümlüdür. Futbolcuların veya diğer personelin hasta olarak iş göremez hale gelmeleri veya vefat durumunda kulüplerin tazminat yükümlülükleri ortaya çıkabilir.”

“BEYAZ SEZON OLABİLİR”

“Liglerin oynanmamış kabul edilmesi gerekir düşüncesindeyim. Zira kimin şampiyon olacağı, kimin kümede kalacağı belli değil. Takımların finansal hak edişleri açısından şunu önerebilirim: Geriye kalan dönemde dağıtılacak olan maç başı puan karşılığı ve yayın haklarından gelen primler bir havuzda toplanır ve paylaştırılır.”

Kaynak: Sözcü