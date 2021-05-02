Lille Teknik Direktörü Galtier: "Burak sahanın ve haftanın lideri"
Lille Teknik Direktörü Galtier, toplam gol sayısını 13'e çıkaran Burak Yılmaz için "Sahanın ve haftanın lideri" dedi.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) lideri Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier, Nice maçında gol atan milli futbolcu Burak Yılmaz'ın sahanın ve haftanın lideri olduğunu söyledi.
Galtier, Ligue 1'de Nice'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle arka arkaya 9 karşılaşmada forma giyemediğini anımsatarak, "(Burak Yılmaz'ın) Geri dönüşü takımımız ve ofansımız için gerçek bir artı. Burak sahanın ve haftanın lideri." değerlendirmesinde bulundu.
13. golünü atan Burak Yılmaz'ın 2 sarı kartı bulunduğu ifade eden Galtier, milli futbolcunun bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşeceğini, bunu önlemek için onu oyundan çıkardığını söyledi.
Galtier, bu durumu Burak Yılmaz ile konuştuğunu da kaydetti.
Burak Yılmaz ile Jonathan David arasındaki uyuma dikkati çeken Galtier, bu iki futbolcunun sahada uyumlu şekilde performans sergilemeleri için antrenmanlarda bu konuda çalışma yaptıklarını aktardı.
Galtier, Burak Yılmaz'ın gol atmaya alışık olduğunu belirtti.
Ligue 1'in 35. hafta karşılaşmasında dün Lille'in Nice'i 2-0 yendiği maçın gollerini milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik atmıştı.
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım isyan etti!
- AKP'yi köşeye sıkıştıran krizden yeni detaylar
- Denizde yüzerken 'ihlal'den yakalandı
- İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında son durum!
- Ateizm Derneği'nden Boynukalın'a teşekkür
- Bakan Fahrettin Koca gidiyor iddiası
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İttifaklarda son durum ne? İşte son anket
- Alayınızla yüzleşeceğiz, kökünden koparacağız
- Soylu'dan 'çalışma izin belgesi' açıklaması