Liman projesine tepki: Akarca sahilinin sonunu getirir!

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 10:15

Akarcalılar Derneğince düzenlenen basın açıklamasında konuşan Sındır, “Akarca’da sözde balıkçı barınağı adı altında endüstriyel liman yapılmak isteniyor. Bu büyük bir liman. Eğer buna dur demez, engel olmazsak burada ne temiz bir deniz kalacak ne de çocuklarımıza bırakabileceğimiz doğal bir güzellik olacak. Deniz ile insanı bir araya getiren bu eşsiz doğa, geri dönmemek üzere tahrip edilecek. Akarca’da yaşayan yurttaşlarımız, burada nefes alan vatandaşlarımız Akarca’nın geleceğine dair söz hakkına sahiptir. Bu haklarına kimse engel olamaz. Akarca’lılar Derneği’miz çok kısa sürede örgütlenmeyi tamamlayarak bir dava sürecini başlattı. Şehir Plancıları Odamız, TMMOB’a bağlı odalar, demokratik kitle örgütlerimiz, duyarlı vatandaşlarımız ve bölge halkımızla birlikte Akarca sahilinin haritadan silinmesine izin vermeyeceğiz. Biz kazanacağız değerli arkadaşlar bundan hiç şüpheniz olmasın. Endüstriyel liman buraya yapılmayacak” dedi.

“AKARCA HALKINDIR, HALKIN KALACAK”

Akarca’nın halkın plajı olarak kalmaya devam edeceğini vurgulayarak sözlerine devam eden Sındır, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı ile yapılması planlanan sözde balıkçı barınağı projesi özü itibariyle endüstriyel kültür balıkçılığının bir limanı olacak. Yer yanlış ve balıkçılar da bahane. Dur diyemezsek bu Akarca’nın sonu olur. Sığacık koyunun orkinos ve balık çiftliklerinden arındırılması için verilen mücadele burada da sürdürülüyor. Bugün sesini yükselten yurttaşlarımızın amacı; nefes aldıkları sahillerini, yerel balıkçılarımızın avlanma alanlarını, balık ve deniz canlılarını korumak. Akarca kimsenin malı değil. Akarca halkındır, halkın kalacak. Akarca’da kimsenin halka rağmen bir şey yapmaya hakkı yok. Devlet halkı için milleti için vardır. Halka rağmen bir şey olmaz. Başta foklar olmak üzere nesli tehlikede olan çeşitli deniz canlılarının yaşam alanının yok edilmesine, mendirekler inşa edilmesine, mavi bayraklı plajımızın doldurulmasına, kirletilmesine, ekolojinin ekonomiye yenilmesine izin vermeyeceğiz. Geleceğimizi yok etmelerine rıza göstermeyeceğiz. Akarca’nın ranta ve kirli ilişkilere kurban edilmesine, doğasının ve ekolojik yaşamının yok edilmesine asla razı olmayacak ve geçit vermeyeceğiz!" dedi.