Lionel Messi kararını verdi!

19 Şubat 2021 Cuma, 17:40

Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi için Manchester City cephesinden açıklama geldi.

Arjantinli süperstarın gelecek sezon PSG veya Manchester City'e transfer olacağı dedikoduları atarak devam ediyor. Ada basınında yer alan; Manchester City'nin Lionel Messi'ye teklif yaptığı iddiaları üzerine İngiliz kulübünden Goal'e yapılan açıklamada, bunun doğru olmadığı ve herhangi bir görüşme gerçekleştirilmediği belirtildi.

SON GELİŞMELER NELER?

Manchester City, Lionel Messi'nin yüksek maaşını karşılayabilecek birkaç kulüpten biri olarak öne çıkıyor. Yıldız oyuncunun Barcelona'dan ayrılacağı haberleri, Katalan ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 4-1 mağlup olmasının ardından daha da arttı. Ancak kulüpten bir kaynağın yaptığı açıklamaya göre yapılan herhangi bir teklif olmadığı gibi bir görüşmede gerçekleştirilmedi.

MESSİ NE ZAMAN KARAR VERECEK?

Haziran ayında 34 yaşına girecek olan Messi, geleceğini şekillendirmek için sezon sonuna kadar bekleme kararı aldı. Öte yandan GOAL, Messi'nin sürekli ortaya atılan transfer spekülasyonlarından bıktığını ve sezon sonunda bir açıklama yapacağını öğrendi.

Arjantinli süperstar, hakkı olmasına rağmen sezon sonuna kadar hiçbir kulüple görüşme yapmayacak.

Barcelona ile sayısız başarıya ve rekora imza atan yıldız oyuncu geçtiğimiz yaz transfer sezonundan beri transfer spekülasyonlarının merkezinde yer alıyor. Messi'nin geleceği ile ilgili söylentiler 7 Mart'ta yapılacak olan başkanlık seçiminin ardından daha da artabilir.



