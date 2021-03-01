Liverpool, Premier Lig'de 4 maç sonra kazandı

Türk oyuncu Ozan'ın forma giydiği Liverpool, Premier Lig'de 4 maç sonra kazandı.

AA
01 Mart 2021 Pazartesi, 08:40
Liverpool, Premier Lig'de 4 maç sonra kazandı
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İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool, Sheffield United'ı 2-0 mağlup etti.

Lig sonuncusu Sheffield United, arka arkaya yaşadığı mağlubiyetlerle 6. sıraya kadar gerileyen son şampiyon Liverpool'u ağırladı.

Jones'un 48 ve Bryan'ın (kendi kalesine) 64. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazanan Liverpool, ligdeki 4 maçlık yenilgi serisini noktaladı.

Liverpool'da oynayan milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı. Türk oyuncu sosyal medyadan tam not aldı.

Bu sonuçla Liverpool, puanını 43'e çıkardı.


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