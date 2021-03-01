Liverpool, Premier Lig'de 4 maç sonra kazandı
Türk oyuncu Ozan'ın forma giydiği Liverpool, Premier Lig'de 4 maç sonra kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool, Sheffield United'ı 2-0 mağlup etti.
Lig sonuncusu Sheffield United, arka arkaya yaşadığı mağlubiyetlerle 6. sıraya kadar gerileyen son şampiyon Liverpool'u ağırladı.
Jones'un 48 ve Bryan'ın (kendi kalesine) 64. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazanan Liverpool, ligdeki 4 maçlık yenilgi serisini noktaladı.
Liverpool'da oynayan milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı. Türk oyuncu sosyal medyadan tam not aldı.
Bu sonuçla Liverpool, puanını 43'e çıkardı.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Kanal İstanbul projesinde ısrar ediyor çünkü...
- Prof. Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı!
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Suç duyurusu ortaya çıktı
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Kılıçdaroğlu'nun avukatı hakkında kovuşturma
- CHP'li vekil, partisinden istifa etti
- Ekonomist Köyatası'ndan doları durdurmanın formülü
- Ahmet Hakan'a seslendi: Partinin adını da yazsana!
- FETÖ geçmişi ortaya çıktı
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Kanal İstanbul projesinde ısrar ediyor çünkü...
- Prof. Ceyhan: Trollerin kuyruğuna basıldı!
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Suç duyurusu ortaya çıktı
- CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan ilk açıklama
- Kılıçdaroğlu'nun avukatı hakkında kovuşturma
- CHP'li vekil, partisinden istifa etti
- Ekonomist Köyatası'ndan doları durdurmanın formülü
- Ahmet Hakan'a seslendi: Partinin adını da yazsana!
- FETÖ geçmişi ortaya çıktı