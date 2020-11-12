Liverpool savunması revire döndü

12 Kasım 2020 Perşembe, 10:42

Sky Sports’da yer alan haberde, İngiltere Milli Takım kampında bulunan Joe Gomez, dün gerçekleştirilen akşam antrenmanında sakatlandı. İngiliz stoperin sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosunda çıkartıldığı ve sakatlığının ciddi olduğu belirtildi. Liverpool’dan yapılan açıklamada oyuncunun çekilecek MR’ının ardından durumunun netlik kazanacağı ifade edildi. Bir diğer İngiliz gazetesi Independent’da yer alan habere göre Gomez’in dizinden sakatlandığı, Virgil Van Dijk gibi çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı iddia edildi.

Liverpool’da Everton maçında sakatlanan Virgil Van Dijk çapraz bağ sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmış, Trent Alexader Arnold da geçtiğimiz hafta sonu oynanan Manchester City maçında sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmıştı.