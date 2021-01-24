'Lost'un Danielle Rousseau'su Mira Furlan, Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybetti
Mira Furlan, Batı Nil virüsü nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu, "Lost" ve "Babylon 5" dizileri ile tanınıyordu.
Bilim kurgu dizisi "Babylon 5"deki Minbari Ambassador Delenn ve "Lost"taki Danielle Rousseau karakteriyle tanınan oyuncu ve şarkıcı Mira Furlan, 65 yaşında hayatını kaybetti.
Ntv'nin aktardığına göre, Furlan'ın Batı Nil Virüsü’nün yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklayan ailesi "O iyilik, güç ve şefkatle dolu bir kadındı. Los Angelas’taki evinde, ailesi ile birlikte huzur içinde yaşamını yitirdi. Hepimiz onun hayatını ve mirasını sürdürmeye devam edeceğiz. Onun her zaman burada, bizimle olacağını bileceğiz" ifadelerini kullandı.
Bir süredir Mira Furlan’ın sağlık durumuna yönelik endişeler duyduğunu belirten "Babylon 5" dizisinin yaratıcısı J. Michael Straczynski, Twitter hesabı üzerinden üzüntülerini dile getirdi.
It is a night of great sadness, for our friend and comrade had gone down the road where we cannot reach her. But as with all things, we will catch up with her in time, and I believe she will have many stories to tell us, and many new roles to share with the universe. pic.twitter.com/HyQlqyC19v— J. Michael Straczynski (@straczynski) January 22, 2021
Mira Furlan son olarak 2020 yılında yayınlanan televizyon dizisi Space Command’daki Vonn Odara rolü ile izleyicilerle buluştu.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan HDP'li Hüda Kaya'ya taziye ziyareti
- MetroPoll anketinden Erdoğan'a kötü haber
- Karamollaoğlu'ndan çarpıcı AKP ile ittifak açıklaması
- Eski AKP'li bakandan dikkat çeken İnce mesajı
- Saldırıya uğrayan Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler
- Eski MHP'li isimden çarpıcı açıklama: Silahla geziyorum
- Perinçek yine Gezmiş ve Çayan'ı hedef aldı
- Türk gemisine korsan saldırısı: 1ölü 15 rehin
- 'Örnek bir iş yapacağız'
- ABD'li doktor migrenin nedenini açıkladı
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan HDP'li Hüda Kaya'ya taziye ziyareti
- MetroPoll anketinden Erdoğan'a kötü haber
- Karamollaoğlu'ndan çarpıcı AKP ile ittifak açıklaması
- Eski AKP'li bakandan dikkat çeken İnce mesajı
- Saldırıya uğrayan Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler
- Eski MHP'li isimden çarpıcı açıklama: Silahla geziyorum
- Perinçek yine Gezmiş ve Çayan'ı hedef aldı
- Türk gemisine korsan saldırısı: 1ölü 15 rehin
- 'Örnek bir iş yapacağız'
- ABD'li doktor migrenin nedenini açıkladı