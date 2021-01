'Lost'un Danielle Rousseau'su Mira Furlan, Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Bilim kurgu dizisi "Babylon 5"deki Minbari Ambassador Delenn ve "Lost"taki Danielle Rousseau karakteriyle tanınan oyuncu ve şarkıcı Mira Furlan, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Ntv'nin aktardığına göre, Furlan'ın Batı Nil Virüsü’nün yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklayan ailesi "O iyilik, güç ve şefkatle dolu bir kadındı. Los Angelas’taki evinde, ailesi ile birlikte huzur içinde yaşamını yitirdi. Hepimiz onun hayatını ve mirasını sürdürmeye devam edeceğiz. Onun her zaman burada, bizimle olacağını bileceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir süredir Mira Furlan’ın sağlık durumuna yönelik endişeler duyduğunu belirten "Babylon 5" dizisinin yaratıcısı J. Michael Straczynski, Twitter hesabı üzerinden üzüntülerini dile getirdi.

It is a night of great sadness, for our friend and comrade had gone down the road where we cannot reach her. But as with all things, we will catch up with her in time, and I believe she will have many stories to tell us, and many new roles to share with the universe. pic.twitter.com/HyQlqyC19v