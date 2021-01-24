'Lost'un Danielle Rousseau'su Mira Furlan, Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Mira Furlan, Batı Nil virüsü nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu, "Lost" ve "Babylon 5" dizileri ile tanınıyordu.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2021 Pazar, 10:45
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Bilim kurgu dizisi "Babylon 5"deki Minbari Ambassador Delenn ve "Lost"taki Danielle Rousseau karakteriyle tanınan oyuncu ve şarkıcı Mira Furlan, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Ntv'nin aktardığına göre, Furlan'ın Batı Nil Virüsü’nün yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklayan ailesi "O iyilik, güç ve şefkatle dolu bir kadındı. Los Angelas’taki evinde, ailesi ile birlikte huzur içinde yaşamını yitirdi. Hepimiz onun hayatını ve mirasını sürdürmeye devam edeceğiz. Onun her zaman burada, bizimle olacağını bileceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir süredir Mira Furlan’ın sağlık durumuna yönelik endişeler duyduğunu belirten "Babylon 5" dizisinin yaratıcısı J. Michael Straczynski, Twitter hesabı üzerinden üzüntülerini dile getirdi.

Mira Furlan son olarak 2020 yılında yayınlanan televizyon dizisi Space Command’daki Vonn Odara rolü ile izleyicilerle buluştu.


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