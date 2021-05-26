Louvre Müzesi, 228 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın tarafından yönetilecek

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:13

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Louvre Müzesi'nin başına, Orsay Müzesi'nin de yönetiminde yer alan 54 yaşındaki sanat tarihçisi Laurence Des Cars'ın seçildiğini duyurdu.

Bu karar ile Louvre, kurulduğu tarih olan 1793'ten bu yana ilk defa bir kadın tarafından yönetilecek. Cars, aynı zamanda dünyanın en önemli nü tablolarının da aralarında bulunduğu pek çok esere ev sahipliği yapan Orsay Müzesi'nin de yönetimine gelen ilk kadın olmuştu.

?Cars'ın 4 yıl önce yönetimine geldiği Orsay Müzesi'nin sergi odalarını genişletmesi ve daha fazla sanatsal çeşitlilik sunma çalışmaları halkın takdirini toplamıştı. Cars yönetiminde, 2019'da gerçekleşen ve Fransa’nın sanatsal avangartlarına ilham veren "unutulmuş" siyah modellere odaklanan sergi büyük beğeni toplamıştı.

Sputnik'in aktardığına göre Cars, AFP ile yaptığı son röportajda, "Müzeler toplumsal tartışmalarla iletişim halinde kalmalı ve böylece yeni nesillere ulaşmalı" demişti.

Fransa'da Versay Sarayı ve Pompidou Modern Sanat Müzesi'nin de dahil olduğu kamu müzelerinin yöneticileri, doğrudan Cumhurbaşkanlığı tarafından atanıyor. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cars, yeni görevine 1 Eylül'de başlayacak.

Müzenin yöneticiliği görevini 2013'ten beri Jean-Luc Martinez yürütüyordu.

2020'de koronavirüs pandemisi nedeniyle ziyaretçi sayısında düşüş yaşanan Louvre Müzesi, bir önceki yıl 10 milyon ziyaretçi sayısı ile rekor kırmıştı.