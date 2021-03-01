Löw’den Hummels ve Thomas Muller’e açık kapı

01 Mart 2021 Pazartesi, 16:31

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, 2018 Dünya Kupası’ndan bu yana milli takımda forma giymeyen Mats Hummels ve Thomas Muller’in bu yaz milli takıma çağrılabileceğini söyledi.

Almanya’da yayın yapan Kicker’a verdiği röportajda Joachim Löw, 2019’da bir daha kadroya almayacağını söylediği Thomas Muller, Jerome Boateng ve Mats Hummel’e ilişkin açıklamalarda bulundu. 2018 Dünya Kupası’nda F Grubunu son sırada tamamlayarak İsveç, Meksika ve Güney Kore’nin arkasında kalan Almanya’da Löw, kadroda değişime gideceğini söylemişti. Dünya kupası sonrasında kadroya çağrılmayan üç isimden Thomas Muller ve Mats Hummels’in 2020 Avrupa Şampiyonası’nda kadroya dönebileceğini söyleyen Alman teknik adam şu ifadeleri kullandı, ‘’ Özel durumlar, karışıklığı kesintiye uğratabilir. Bu üçlünün geleceği benim içinde zor ve önemli bir soru olacak. Hummels ve Müller'in karakteri, başkalarını bastırmamalarıdır. Geçmiş nesillerde, liderlik rollerini tek başına üstlenen ve diğerlerini baskılayan oyuncular vardı fakat şu an durum farklı. Örneğin, Müller, Kimmich'i harika destekliyor ve enerji veriyor. Hummels mükemmel yeteneklere sahip ve hâlâ en üst seviyede oynayabilir, bundan hiç şüphem yok. ‘’