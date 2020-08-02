Lüks makam aracı isteğiyle tanınan Siirt Üniversitesi Rektörü istifa etti

02 Ağustos 2020 Pazar, 11:23

Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman istifa etti.

Siirt Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Erman'ın 29 Temmuz'da sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden istifa ettiği duyuruldu.

Murat Erman'dan boşalan Siirt Üniversitesi Rektörlüğü'ne önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman, kendisine ultra lüks makam aracı tahsis edilmesini istemiş ve bunu da “Sanki Ferrari. Her rektörlükte olan bir otomobil bu” sözleriyle savunmuştu.