Lüks makam aracı isteğiyle tanınan Siirt Üniversitesi Rektörü istifa etti
Lüks makam aracı isteğiyle tanınan, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.
Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman istifa etti.
Siirt Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Prof. Dr. Erman'ın 29 Temmuz'da sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden istifa ettiği duyuruldu.
Murat Erman'dan boşalan Siirt Üniversitesi Rektörlüğü'ne önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Siirt Üniversitesi Rektörü Murat Erman, kendisine ultra lüks makam aracı tahsis edilmesini istemiş ve bunu da “Sanki Ferrari. Her rektörlükte olan bir otomobil bu” sözleriyle savunmuştu.
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