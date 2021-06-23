Maas ve Blinken'dan Libya açıklaması

23 Haziran 2021 Çarşamba, 15:15

Blinken, İkinci Libya Konferansı için geldiği Berlin'de Alman mevkidaşı Heiko Maas ile düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Berlin'de gerçekleştirilen İkinci Libya Konferansı'yla ilgili Blinken, istikrarlı ve güvenli bir Libya hedefi bulunduğunu belirterek, "Libya'daki seçimlerin açıklanan takvimde yani aralık ayında yapılmasından yanayız. Libya'nın güvenli ve egemen bir ülkeye doğru ilerlemesine gerçekten yardımcı olmak için geçmiş yıllarda sahip olmadığımız bir fırsatımız var. Bunun için de çatışan tarafların Libya'dan çekilmesini istiyoruz" diye konuştu.



"RUSYA ENERJİYİ SILAH OLARAK KULLANMAMALI"



Blinken, başta Almanya olmak üzere Avrupa'ya Rus gazı tedarikini artırması planlanıyla ilgili, "Avrupa'nın enerji güvenliği için bu projenin tehdit olduğuna inanıyorum. Rusya enerjiyi silah olarak kullanmamalı. Bu proje, Ukrayna'nın güvenliğini tehdit eden bir Rus jeopolitik projesidir. Bu proje Ukrayna veya başka bir ülke veya kişiler için tehdit oluşturmamalı" dedi.

ABD'li Bakan, proje konusunda Almanya ile görüş farklılıkları bulunduğuna da dikkati çekti.

NAVALNY VE UKRAYNA GÜNDEMDE

Blinken, Almanya ve ABD'nin, Ukrayna topraklarına saldırılar, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nin tutuklanması, Batı demokrasilerine dezenformasyon gibi konularda Rusya'nın "tehlikeli ve kışkırtıcı" faaliyetlerine karşı birlikte durmaya devam edeceğini vurguladı.

MAAS: BARIŞ VE ISTİKRAR İSTİYORUZ

Maas da ABD’nin uluslararası ve çok taraflılık sahnesine dönmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, transatlantik düzeyde omuz omuza olunmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bugün Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'nın düzenleneceğini ifade eden Maas, "Libya’da sürdürülebilir barış ve istikrar istiyoruz" dedi.

Maas, konferansta üç noktaya odaklanılacağını belirterek, bunların Libya’da seçimlerin yapılması, tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin geri çekilmesi ve ülkedeki güvenlik güçlerinin birleştirilmesi olduğunu kaydetti.

ABD’nin bu konuda alanda aktif olmasından dolayı müteşekkir olduğunu ifade Alman Bakan, ayrıca Libya’nın ekonomik gelişmesini desteklemek için buradaki fırsatı kullanmak istediklerini dile getirdi.

KUZEY AKIM 2 PROJESİ

Kuzey Akım 2 Boru Hattı'na ilişkin bir soru üzerine Maas, Blinken’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Akım 2 Boru Hattı'nın Ukrayna’ya baskı yapmak için kötüye kullanılmaması konusunda Almanya’nın katkı sağlaması yönündeki beklentisini ilettiğini aktardı.

"Bunun bilincindeyiz ve buna katkı sağlayacağız" diyen Maas, bu beklentilerin nasıl karşılanacağı konusunda Washington ile görüşmelerde olduklarını ve Ağustos'a kadar bir çözüm bulmak istediklerini söyledi.

Maas, bu konunun sonuçlanmasının önemli olduğunu belirterek, bazı yaklaşımların bulunduğunu, ancak bunları kamuoyu önünde tartışmadıklarını belirtti.







