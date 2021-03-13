Maç yapan ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı
TFF ile Turkcell arasında Kadın A Milli Futbol Takımı ile yapılan sponsorluk anlaşması sonrasında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle oynanan gösteri maçında yer alan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, koronavirüse yakalandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Turkcell arasında Kadın A Milli Futbol Takımı ile yapılan sponsorluk anlaşması sonrasında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle oynanan gösteri maçında yer alan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, koronavirüse yakalandı.
Yağmur Tanrısevsin, kendisini iyi hissetmemesi üzerine koronavirüs testi yaptırmıştı.
Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından ünlü oyuncu, evinde karantina altına alındı. Tanrısevsin'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
SPOR SPİKER VE YAZARLARI YER ALMIŞTI
Tanrısevsin'in oynadığı gösteri maçında milli oyuncuların yanısıra CNN Türk spikeri Damla Uğurtürk, spor yazarları Merve Toy ve Banu Yelkovan gibi isimler de yer aldı.
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