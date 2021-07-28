Macron nükleer denemeler için "borç" dedi

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 17:04

Macron, Fransız Polinezyası’na ziyaretinde, başkent Papeete’de yaptığı konuşmada, Fransa’nın bölgede 1966-1996 döneminde yaptığı 193 nükleer denemenin yerel halkın sağlığını etkilediğini, ülkesinin Fransız Polinezyası'na borçlu olduğunu belirtti.

"Bu borç, özellikle 1966-1974'teki nükleer denemeleri burada yapmamızdan kaynaklanmaktadır, kesinlikle temiz olduğumuzu söyleyemeyiz" ifadesini kullanan Macron, benzer testleri Fransa’da yapmayacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Macron, nükleer denemelerin mağdurlarının tazminat taleplerinin incelenmesi için çalışmaların hızlandırılacağını vurguladı.

BANA GÜVENMENİZİ SÖYLEYEMEM



Konuşmasından önce 193 Nükleer Karşıtı Dernek üyelerine "Size, bugüne kadar bilgi paylaşılmayarak uzun süre yalan söylendikten sonra bana güvenmenizi söyleyemem" diyen Macron, konuşmasında "Denemeleri yapan askerler size yalan söylemedi, aynı riskleri aldılar. Yalan yoktu, ordunun ölçmediği riskler vardı" ifadesini kullandı.

Macron, yerel derneklerin talep ettiği gibi Fransa adına resmi özür dilemedi.