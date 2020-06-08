Maden tesisine karşı çıkan Kirazlıyayla köyünden 9 kişi gözaltına alındı!

08 Haziran 2020 Pazartesi, 15:29

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla köyünde Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi'ne karşı çıkan 9 köylü bugün ifadeye çağrıldı. İfadelerini ardından Gülizar Canbaz, Emine Çip, Hatice Kara, Nermin Çetin ve Kaniye Karasu savcılığa sevk edilirken, Ferhat Fındıl, Ömer Güler, Muhammed Çakır ve Hüseyin Tekin serbest bırakıldı. Yenişehir Jandarma Karakolu’nda bekletilen kadınların gün içinde savcılığa çıkartılacağı belirtildi.

Dün akşam saatlerinde flotasyon (cevher zenginleştirme) tesisinin yapıldığı bölgeye malzeme taşıyan beton mikserinin, mikserde kalan atıkları köylülerin kullandığı gölete boşlattı. Köylüler bu göleti kullanıyorlardı ve duruma tepki gösterdiler. İddiaya göre mikserin şoförü aracın uzun farlarını yaktı ve kendisine tepki gösteren köylülülere telefonla çekmeye başladı. Bu sırasa köylülüler ile mikser şoförü ile tartıştı ve şoför köylülerden şikayetçi oldu. Köylüler ise şoförün kendilerine hakeret ettiğini dile getirdi.

5 KADIN SAVCILIĞA ÇIKARTILACAK

Dün akşam yaşanan olay nedeniyle günün erken saatlerinde jandarma tarafından evden alınan köylüler, Yenişehir Jandarma Karakolu’na götürüldü. İfade veren 9 kişiden 5 kadın gözaltına alınırken, 4 erkek serbest bırakıldı. Kadınların gün içinde savcılığa çıkartılacağı bildirildi.

Köylülerin durumu hakkında bilgi veren CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu yaptığı açıklamada "Gözaltına alınan kadınların hepsi maden şirketine karşı mücadele eden kadınlardı. Köylüler sürekli tehdit ediliyordu. Böyle ufak tefek şeylerle baskıyı arttırmaya çalışıyorlar" dedi.