Madison Rigdon, Eczacıbaşı VitrA’da
Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Sarıyer Belediyespor’un ABD’li smaçörü Madison Rigdon’ı kadrosuna dahil etti.
Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı, Sarıyer Belediyespor’un ABD’li smaçörü Madison Rigdon’ı kadrosuna dahil etti.
Eczacıbaşı’nın Menajeri Nalan Ural transfer hakkında yaptığı açıklamada, yaşanan sakatlıklar ve korona virüs vakaları sebebiyle Şampiyonlar Ligi maçlarında destek olması amacıyla Sarıyer Kulübü oyuncularından Madison Rigdon’ı kadroya kattıklarını belirterek, "Oyuncularımızın sağlıklı bir şekilde sahada yer alabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Madison’ın da desteğiyle bu zor günleri hedeflerimizden kopmadan, mevcut kadromuzla atlatmayı istiyoruz. Transfer sürecindeki yardımlarından dolayı Sarıyer Belediyespor’a teşekkür ederiz" dedi.
MADİSON CHASE RİGDON KİMDİR?
Amerikalı Madison Chase Rigdon, 1995 doğumlu ve 1.84 boyunda. 2014 yılında Kansas’ta başlayan kariyerini İtalya’nın Bosca San Bernardo Cuneo takımında sürdürdü. 2020-2021 sezonunda Sarıyer Belediyespor’a transfer olan Amerikalı smaçör, şimdiye kadar oynadığı Sultanlar Ligi maçlarında 250 sayı elde etti. Madison Rigdon, 2020-2021 sezonunun kalanında Eczacıbaşı forması giyecek.
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