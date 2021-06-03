'Mafya ile dans eden siyasilere soruşturma bile açılmıyor' diyen hakim Turan açığa alındı

03 Haziran 2021 Perşembe, 15:13

Alanya Hakimi Ali Dursun Turan, Alanya’daki bir uyuşturucu davasında, sanığa verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek karara muhalif kaldı. Turan karşı oy yazısında , “Her ne kadar sanık uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılansa da mafya liderleri ile dans eden birtakım siyasilerin yakınlarının adı uyuşturucu iddialarına karışırken ve haklarında soruşturma dahi açılmazken daha az suç işleyen sanıklara daha ağır cezalar verilmesi adalet anlayışımla bağdaşmadığından sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum” ifadelerini kullandı.

ÖNCE SİİRT'E SÜRÜLDÜ

26 Mayıs’ta söz konusu karşı oyu kullanan hâkim Ali Dursun Turan, bir gün sonra açıklanan adli yargı kararnamesi ile Siirt’e atandı.

AÇIĞA ALINDI

Başarır, "Mafya liderleri ile dans eden siyasilere soruşturma bile açılmıyor” diyen Alanya Hâkimi Ali Dursun Turan'un açığa alındığını duyurdu.

Başarır Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mafya liderleri ile dans eden siyasilere soruşturma bile açılmıyor' diyen Alanya Hakimi Ali Dursun Turan Siirt’e atandıktan sonra şimdi de açığa alındı! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edenlere soruşturma açılmazken, yargı mensupları açığa alınıyor! İşte ileri demokrasi!"