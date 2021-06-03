'Mafya ile dans eden siyasilere soruşturma bile açılmıyor' diyen hakim Turan açığa alındı
CHP milletvekili Ali Mahir Başarır, “Mafya liderleri ile dans eden siyasilere soruşturma bile açılmıyor” diyen Alanya Hâkimi Ali Dursun Turan'ın açığa alındığını duyurdu.
Alanya Hakimi Ali Dursun Turan, Alanya’daki bir uyuşturucu davasında, sanığa verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek karara muhalif kaldı. Turan karşı oy yazısında , “Her ne kadar sanık uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılansa da mafya liderleri ile dans eden birtakım siyasilerin yakınlarının adı uyuşturucu iddialarına karışırken ve haklarında soruşturma dahi açılmazken daha az suç işleyen sanıklara daha ağır cezalar verilmesi adalet anlayışımla bağdaşmadığından sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum” ifadelerini kullandı.
ÖNCE SİİRT'E SÜRÜLDÜ
26 Mayıs’ta söz konusu karşı oyu kullanan hâkim Ali Dursun Turan, bir gün sonra açıklanan adli yargı kararnamesi ile Siirt’e atandı.
AÇIĞA ALINDI
Başarır, "Mafya liderleri ile dans eden siyasilere soruşturma bile açılmıyor” diyen Alanya Hâkimi Ali Dursun Turan'un açığa alındığını duyurdu.
Başarır Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Mafya liderleri ile dans eden siyasilere soruşturma bile açılmıyor' diyen Alanya Hakimi Ali Dursun Turan Siirt’e atandıktan sonra şimdi de açığa alındı! Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edenlere soruşturma açılmazken, yargı mensupları açığa alınıyor! İşte ileri demokrasi!"
Video Haberler
- Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 5 ölü
- Tepki çeken görüntüler! O anları böyle kaydetti
- Yunusların tekne ile dansı kamerada
- Uçakta taciz iddiası! 3 kadın şikayetçi oldu
- Trafikte skandal görüntüler! O anlar kaydedildi
- Akıllara gelmeyecek olay kamerada: Çok şaşırdım
- İstanbul'da dehşet anları kamerada! Kurşun yağdırdı
- Kekik toplarken buldu, yetkililere, uzmanlara seslendi
- Restoran çıkışında karısını döven adama meydan dayağı
- Polis otosuyla tur atıp hırsızlık yaptılar
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması
- Polisin yakaladığı Cem Küçük belgesi
- Cumhur’da gerilim
- Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok
- A101'de dikkat çeken reklam
- Peker'in o paylaşımlarına erişim engeli
- Süleyman Soylu’nun telefonu
- MetroPOLL Araştırma'dan son anket
- Feci kazada 9 kişi yaşamını yitirdi
- Sedat Peker sonraki videosuna bir ismi daha ekledi