Mahalleli kokuyu aldı; polis operasyon yaptı
Avcılar'da bir binanın bodrum katında yayılan koku üzerine mahalleli şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis harekete geçti; kaçak içki imalathanesi ortaya çıktı.
AVCILAR'da bir binanın bodrum katından yayılan koku üzerine harekete geçen polis, kaçak içki imalathanesini ortaya çıkardı. Gözaltına alınan Türkmenistan vatandaşı bir şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Yapılan denetimde bir binanın bodrum katından yoğun içki kokusu geldiği belirlenince savcılıktan izin istendi. Verilen izin üzerine bodrum katına giren ekipler bodrum katının kaçak içki imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi. İçeride satışa hazır 1 litrelik 16 içki şişesi, 161 içki şişesi kapağı, 82 bondrol kağıdı, 20 litrelik 14 boş alkol bidonu, 20 litrelik dolu alkol bidonu bulundu.
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan kaçak içki üreten Türkmenistan vatandaşı 25 yaşındaki A.K. gözaltına alındı. Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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