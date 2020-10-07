Mahkemeden Ankaralılara müjde gibi karar
Ankara 4. İdare Mahkemesi Çukurambar’daki AOÇ arazilerine ilişkin plan değişikliklerini iptal etti.
Ankara 4. İdare Mahkemesi Çukurambar’daki AOÇ arazilerine ilişkin plan değişikliklerini iptal etti. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Burası Atatürk Orman Çiftliği arazisi değil dediler. Yargı, halka bir kez daha gerçeği söyledi. Alan Atatürk Orman Çiftliği alanıdır, ticaret ve konuta açılamaz” dedi.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisinin yapılaşmaya açılmaması için açtığı davayı kazandı. Ankara 4. İdare Mahkemesi, Çukurambar’da, hülle yoluyla TOKİ'ye devredilen ve satışa çıkartılan AOÇ arazisinde Atatürk’ün mirasına aykırı konut ve ticarete ilişkin plan değişikliklerinin yapılamayacağına hükmetti.
“ATATÜRK’ÜN ŞARTLI BAĞIŞI VE VASİYETİNE AYKIRI TÜM KULLANIMLAR SUÇTUR”
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, mahkeme kararıyla birlikte ortaya çıkan durumu şöyle değerlendirdi:
“Bu karar Atatürk Orman Çiftliği mücadelesinde haklılığımızı bir kez daha gösteriyor. Atatürk Orman Çiftliği alanlarını talan eden tüm plan değişikliklerini yargıya taşıdık ve taşımaya devam edeceğiz. Sadece Atatürk Orman Çiftliği talanına yönelik 150 davamız devam ediyor. AOÇ Kanunu’na göre Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı tüm kullanımlar suçtur. Cumhuriyetle hesaplaşmanın zirve mekânı AOÇ’nin bağrında, Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı şekilde inşa edilen, Kaçak Saray, Anka park, ABD Büyükelçiliği başta olmak üzere hukuk dışı bu uygulamalar suç teşkil etmektedir.”
Candan, yetkililerin Çukurambar’da bulunan Atatürk Orman Çiftliği alanlarındaki plan değişikliği sürecinde, 'Alan AOÇ arazisi değildir' dediklerini hatırlatarak, ‘’Halka yalan söylemek suçtur, mahkeme halka gerçekleri söylemeyenlere bir kez daha ders verdi. Alan Atatürk Orman Çiftliği alanıdır, ticaret ve konuta açılamaz’’ dedi.
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