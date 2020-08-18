'Makul fiyata Covid-19 testi yapıyoruz’ dolandırıcılığı
Uygun fiyata Covid-19 testi yaptıklarını söyleyen dolandırıcılar olduğunu belirten Valilik, test yapmaya tek yetkili kurumun Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı olduğunu hatırlattı.
Son zamanlarda Van’da bazı kişilerin pandemi hastanesinden geldiğini belirterek, evleri ve iş yerlerini dolaşıp, Covid-19 testini uygun fiyatlarla yaptıklarını söyledikleri ve bu yolla vatandaşları dolandırdıkları yönünde sağlık birimlerine ihbarlar gelmeye başladı.
Bunun üzerine harekete geçen Van Valiliği, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.
Valilik, Covid-19 testi yapmaya tek yetkili kurumun Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı olduğunu belirterek, bu tür taleplerle evlere ve iş yerlerine gelen kişilere itibar edilmemesi, kurum kimliği sorgusunun yapılması ve haklarında kolluk kuvvetleri ile sağlık ekiplerine ihbarda bulunulması istendi.
Video Haberler
- Yolcular mahalle bekçisi ve minibüs şoförünü darp etti
- Başına komşusunun kedisi düştü, 23 gün hastanede kaldı
- Bakanlar, similasyon merkezinde depremi yaşadı
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!