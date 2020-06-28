Mal varlığı dondurulacaklar listesine IŞİD'in yeni elebaşının ismi eklendi

28 Haziran 2020 Pazar, 14:05

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, BMGK kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı ekindeki listede değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.



Karara göre listenin 'IŞİD ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler' başlıklı bölümüne öldürülen IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine geçen Emir Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla'nın ismi eklendi. 1976 doğumlu Irak uyruklu al-Mavla’nın kullandığı veya bilinen 12 diğer adına da listede yer verildi.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), geçtiğimiz ay aldığı kararla IŞİD'in yeni elebaşı Emir Muhammed Said Abdurrahman el-Mevla'yı yaptırım listesine almıştı. El-Mevla’yı terör listesine eklediğini duyuran ABD Dışişleri Bakanlığı da, kimlik ya da yer tespitine yardımcı olacak bilgiler karşılığında 10 milyon dolar ödül koymuştu.