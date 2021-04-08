Malatyaspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının VAR odasında Ali Şansalan olacak.
Süper Lig'de 33. haftada karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
Saat 19.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda başlayacak Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını hakem Halis Özkahya yönetecek.
Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken, İlker Takpak ve Onur Özütoprak yapacak.
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının VAR odasında Ali Şansalan olacak.
AVAR görevini ise Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek.
Ali Şansalan'ın bu sezon görev aldığı Fenerbahçe maçları:
Trabzonspor 1-2 Fenerbahçe: Dördüncü Hakem
Karagümrük 1-2 Fenerbahçe: VAR Hakemi
Fenerbahçe 0-2 Konyaspor: Hakem
Göztepe 2-3 Fenerbahçe: VAR Hakemi
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