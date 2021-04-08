Malatyaspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının VAR odasında Ali Şansalan olacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2021 Perşembe, 14:45
Malatyaspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
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Süper Lig'de 33. haftada karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Saat 19.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda başlayacak Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını hakem Halis Özkahya yönetecek. 

Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken, İlker Takpak ve Onur Özütoprak yapacak. 

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının VAR odasında Ali Şansalan olacak. 

AVAR görevini ise Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek.

Ali Şansalan'ın bu sezon görev aldığı Fenerbahçe maçları:

Trabzonspor 1-2 Fenerbahçe: Dördüncü Hakem

Karagümrük 1-2 Fenerbahçe: VAR Hakemi

Fenerbahçe 0-2 Konyaspor: Hakem

Göztepe 2-3 Fenerbahçe: VAR Hakemi


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