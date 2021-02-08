Manchester City yeni forvetini İtalya'da buldu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City Sergio Agüero yerine aradığı forveti İtalya Serie A'da buldu.
İngiltere Premier Lig'in lideri Manchester City Sergio Kun Agüero yerine alacağı santraforu buldu. Bu sezon Manchester City formasıyla sadece 9 maça çıkan 32 yaşındaki santrafor Guardiola'nın planları arasında yer almıyor. The Athletic'in haberine göre Guardiola, Inter'in santraforu Romelu Lukaku'ya kanca taktı.
PREMİER LİG'E YABANCI DEĞİL
Adı Manchester City ile anılan Belçikalı yıldız Romelu Lukaku İngiltere'ye yabancı değil. 27 yaşındaki yıldız futbolcu İnter'e gitmeden önce İngiltere'de West Bromwich, Everton, Chelsea ve Manchester United formalarını terletmişti.
İNTER'DE PARLADI
Romelu Lukaku Inter'de çıktığı 78 maçta 54 gol 9 asistlik performans verdi.
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