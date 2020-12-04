Manchester United ayakta seyirciye dönüyor!

04 Aralık 2020 Cuma, 17:43

Manchester United, 2021’in ilk aylarında Old Trafford’a bin 500 adet güvenlik bariyeri yerleştireceğini açıkladı.

1989’daki Hillsborough faciasından sonra Taylor Raporu ile İngiltere’deki stadyumlara getirilen ayakta seyirci yasağı sonrasında Manhester United’ın yaptığı açıklamada, stadın belirli bir bölümünde ayakta seyirci alınabilmesi için ilk denemenin yapılacağını ve J Stand’a bariyerlerin yerleştirileceği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Old Trafford’da ayakta seyirci alınabilecek bölüme güvenlik bariyerlerinin koyulacağı ve taraftarların stadyumlara tam kapasiteyle döndüğünde güvenli bir şekilde maç izlemelerinin amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, Trafford Belediyesi’nin stadyumun J Stand olarak adlandırılan bölümüne bin 500 bariyer koltuğunun denenmesi için onay verdiği ifade edildi. Manchester United’ın Stat Direktörü Jim Liggett yaptığı açıklamada, ‘’ Sıkı çalışma ve iyi bir kampanyanın ardından, bariyer oturma denememiz hakkında olumlu bir açıklama yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Spor Alanları Güvenlik Kurumu’ndan önerilen denemenin bir parçası olarak J Stant alanına yaklaşık 1.500 koltuk ve bariyer yerleştirmek için onay aldık. Koltukların bariyerli montajı yeni yılın başlarında başlayacak. ‘’ ifadeleri kullandı.

1989’da Hillsborough’da yaşanan izdiham sonrasında 96 taraftar hayatını kaybetmişti. Yaşanan felaketin ardından İngiltere’de stadyumlarda ayakta durma yasağı getirildi. Bariyer koltuklar sayesinde taraftarlar stadyumlarda güvenli bir şekilde ayakta durma şansına sahip oluyor.