Manchester United Cristiano Ronaldo'yu geri istiyor
İtalyan basınında çıkan iddialara göre Cristiano Ronaldo Manchester United'a geri dönebilir.
Cristiano Ronaldo, dünya sahnesine sağlam bir giriş yaptığı Manchester United'a geri mi dönüyor?
Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Kırmızı Şeytanlar Portekizli yıldızı Old Trafford'a geri getirmek için menajer Jorge Mendes ile temasa geçti.
Haberde Ronaldo'nun İngiliz ekibine geri dönmek için maaş kesintisi yapmaya hazır olduğu iddia edildi.
2003 ile 2009 yılları arasında 3 Premier Lig şampiyonluğu ve 1 kez de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan 36 yaşındaki yıldız United formasıyla 292 maçta 118 gol kaydetti.
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