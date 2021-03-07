Manguel’den oyunbaz yorumlar, eğlenceli çizimler!
Drakula ile Kırmızı Başlıklı Kız, Şeytan ile Superman, Sinbad ile Kaptan Nemo, Karagöz ve Hacivat ile Quasimodo… Efsanevi Yaratıklar kitabında Alberto Manguel’in oyunbaz yorumları ve eğlenceli çizimleri eşliğinde yan yana geliyor.
Yapıtlarında okurlarını mitolojiden, dinler tarihinden, edebiyattan ve popüler kültürden karakterlerle dolu bir gezintiye çıkaran Alberto Manguel’in bu kişisel koleksiyonunda; Drakula ile Kırmızı Başlıklı Kız, Şeytan ile Superman, Sinbad ile Kaptan Nemo, Karagöz ve Hacivat ile Quasimodo yan yana geliyor.
Efsanevi Yaratıklar kitabı, onlarca efsanevi yaratığın can buldukları kitap ve efsanelerden dışarıya taşıp başka kılıklarda yaşamayı nasıl sürdürdüklerini, dünya hakkında her çağda yeni şeyler söylemeyi nasıl başardıklarını Alberto Manguel’in yaratıcı, oyunbaz yorumları ve eğlenceli çizimleri eşliğinde keşfetmek için iyi bir fırsat.
Bir kitap âşığından, unutamadığı karakterlere kelimeler ve resimler yoluyla bir saygı duruşu.
Efsanevi Yaratıklar / Alberto Manguel / Çeviren: Lale Akalın / Yapı Kredi Yayınları / 192 s.
Video Haberler
- TRT dizisinden dikkat çeken sahne
- İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi
- Korkutan görüntü! Sürü halinde sahile yaklaştılar
- Dikkat çeken paylaşım! CHP bu video ile seslendi
- CHP'li Başarır'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
- Kadıköy'de psikoloğa yapılan saldırıda önemli gelişme
- Bodrum’da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı
- Koronavirüste baş ağrısı! Belirtileri tek tek sıraladı
- CNN Türk muhabirine canlı yayında küfür
- Naci Görür açıkladı! işte İstanbul'daki risk taşıyan yer
En Çok Okunan Haberler
- Yakalandığı hastalığı açıkladı
- Bakan Koca illere göre vaka sayılarını açıkladı
- Metropoll'ün anketinde çarpıcı İYİ Parti - CHP detayı
- Ekranda skandal an! Duyanlar kulaklarına inanamadı
- 'Otoyol' yurttaşa icra yağdırıyor!
- Okul yöneticisi ve öğretmene 'türban' soruşturması
- İngiltere'de 'uçan gemi'... Bilimsel olarak açıklandı
- Köpeğin kulaklarını kesen kişiye para cezası
- Eski yöneticiden milyonluk vurgun
- Kıdem tazminatı nasıl alınacak?