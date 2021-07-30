Manisa’da 2 bin yıllık antik kent bulundu

30 Temmuz 2021 Cuma, 07:21

Daha önce defineciler tarafından çok sayıda lahidin çıkarıldığı bölgede ortaya çıkan mimari yapılar, bölgede çok önemli bir şehrin varlığına işaret ederken vatandaşlar yetkililerin bölgede kazı çalışmalarına başlayarak tarihi aydınlatmasını istedi.

Tarihte ilk paranın basıldığı Lidya Krallığı’nın başkenti Sardes’in 40 kilometre kuzeyinde yer alan bölgedeki yaşamın bu¨yu¨k bir deprem sonrası sona erdiği ve şehrin toprak altında kaldığı tahmin ediliyor.

Balık tutmaya giderken tesadu¨f eseri tarihi yapıları fark ettiğini kaydeden Önder Tu¨rdu¨, “Burasının kayıp Lidya şehri olduğu söyleniyor. Definecilerin ortaya çıkardığı yapıları gördu¨k hepsi talan edilmiş. Devletimizin bu alanı sahiplenmesini ve gu¨n yu¨zu¨ne çıkmasını istiyoruz” dedi.