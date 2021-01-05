Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Twitch yayıncısı Pqueen'e gülümseten yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitch yayıncısı Pqueen'in Twitter üzerinden kendisinin fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Yavaş, bir gün Pqueen'in yayınına konuk olup sohbete selam vermek istediğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2021 Salı, 11:41
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Twitch yayıncısı Pqueen'e gülümseten yanıt
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Sosyal medya platformu Twitch kullanıcılarından 'Pqueen', Twitter hesabından yayınının başladığını duyurduğu bir paylaşım yapıp ve bu paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın programına konuk olduğu montajlı bir görsele yer vermişti.

Mansur Yavaş da bu paylaşım üzerinden Twitch kullanıcısı Pqueen'e yanıt verdi.

Yavaş, Twitter üzerinden yanıt verdiği paylaşımda, "Sevgili Pelin, içeriklerin beni ve ailemi çok eğlendiriyor. Gençlerimizin pozitif enerjisi bizleri mutlu ediyor. Twitch'te bir gün yayınına katılıp chat'e selam vermek isterim" ifadelerini kullandı.


Mansur Yavaş'ın cevap vermesi üzerine Twitch kullanıcısı 'başkanım kanal sizin her zaman kapımızı açık, sizi çok seviyorum' dedi.

Mansur Yavaş'ın bu yanıtı büyük ilgi gördü ve paylaşıma 45 dakika içerisinde 40 binden fazla beğeni geldi. 

Twitch'te yayın yapan Pelin "Pqueen" Baynazoğlu'nun şu anda 1 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Kendisi aynı zamanda Twitch Türkiye'nin en popüler kadın yayıncılarından biri.


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