Mansur Yavaş "Vatandaşa hesap veriyoruz" dedi, pankartlarla duyurdu
Geçen yıl Konutkent ve Yaşamkent köprülü kavşakları ile Başkent Üniversitesi alt geçidini tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçen hafta da Türk Kızılayı Caddesi’nde iki adet köprülü kavşağı hizmete açtı. Köprülerin üzerine maliyetleri, pankartlarla asıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şeffaflık uygulamalarına devam ediyor.
Geçtiğimiz sene Konutkent ve Yaşamkent köprülü kavşakları ile Başkent Üniversitesi alt geçidini tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta ise Türk Kızılayı Caddesi’nde iki adet köprülü kavşağı hizmete açtı.
Köprülerin üzerine Türkiye’de ilk olan uygulama ile maliyetleri pankartlarla asıldı.
“Hesap veriyoruz” cümlesiyle başlayan pankartlarda, köprülü kavşaklar ile alt geçitlerin maliyetleri yer aldı. Konutkent, Yaşamkent köprülü kavşakları ile Başkent Üniversitesi alt geçidinde yer alan pankartta bu üç çalışmanın 45 milyon lira maliyetle tamamlandığı vurgulandı.
Türk Kızılayı Caddesi’nde geçen hafta hizmete sunulan iki köprülü kavşağa ise “Türk Kızılayı Caddesi’ne yapılan 2 adet köprülü kavşak 26 milyon lira maliyetle tamamlanmıştır” pankartı asıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen konuştu, ROK'un FETÖ güzellemesi ifşa oldu
- Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası ölü bulundu!
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Turkuvaz, Rıdvan Dilmen'i özür dilemeye çağırdı
- İhaleyi kaptı, paylaşımı yaptı
- Aktif Bank da belgeden çıktı
- Müge Anlı, Aleyna Çakır konusuna ara verdi!
- Rusya'ya destek pankartları taşıdılar!
- Kılıçdaroğlu ziyaret etti, MHP yine durmadı
- Cumhurbaşkanı adayımız olacak
Video Haberler
- İBB ve USTDA arasında 5 milyon dolarlık hibe anlaşması
- Müge Anlı'dan yeni Aleyna Çakır açıklaması
- Görüntüleri sosyal medyada gündem olan doktoru üzen olay
- Yavuz Bingöl: Yandaşlık kötü bir şey değil
- Parkta sopa ve kürekle ‘korku’ nöbeti
- Canlı yayında açıkladı: Ben de aynı sorunu yaşıyorum
- Gömüldükten sonra tabutu yakıldı
- Bu köpeğin en büyük zevki sörf yapmak
- Dev dalgalar araçları böyle yuttu
- Otobüste dehşet anları! Maske tartışmasında kan aktı
En Çok Okunan Haberler
- Dilmen konuştu, ROK'un FETÖ güzellemesi ifşa oldu
- Sosyal medyadan yaptığı paylaşım sonrası ölü bulundu!
- CHP'li Sertel açıkladı! İşte Ersin Düzen'in aldığı maaş
- Turkuvaz, Rıdvan Dilmen'i özür dilemeye çağırdı
- İhaleyi kaptı, paylaşımı yaptı
- Aktif Bank da belgeden çıktı
- Müge Anlı, Aleyna Çakır konusuna ara verdi!
- Rusya'ya destek pankartları taşıdılar!
- Kılıçdaroğlu ziyaret etti, MHP yine durmadı
- Cumhurbaşkanı adayımız olacak