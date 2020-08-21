Mansur Yavaş'tan doğalgaz yorumu: Hepimiz için gurur kaynağı

21 Ağustos 2020 Cuma, 16:37

Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp gaz bulduğunun açıklamasından sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Yavaş yayımladığı mesajda, "Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de gerçekleştirdiği 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.Ülkemizin enerji alanında attığı bu önemli adım hepimiz için bir gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.