Mansur Yavaş'tan köpek katliamı sonrası açıklama: "En ağır cezayı alana kadar takipçisi olacağım”

01 Mart 2021 Pazartesi, 12:07

İki gün önce Ankara’nın Altındağ ve Yenimahalle ilçelerinde onlarca köpeğin cansız bedeni bulunmuştu. Dün ise hayvanseverler tarafından fark edilen olayda Gölbaşı'nda üzerlerine moloz ve hafriyat dökülmüş halde 20 kadar köpek cesedi bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaşanılan insanlık dışı olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yavaş “Kentimizde, can dostlarımızı hedef alan insanlık dışı olaylara ilişkin takibimiz sürüyor. Bu vahşetin fail ya da failleri kanun önünde en ağır cezayı alana kadar olayın bizzat takipçisi olacağım” dedi.