Maradona'nın ölümüyle ilgili müthiş iddia
Daily Mail’de yer alan haberde, Maradona’nın ölümüne ilişkin devam eden soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni bilgilere yer verildi.
Diego
Maradona’nın geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında tedavisinden
sorumlu olan hemşirelerden birisinin Arjantinli efsanenin rahat
uyuyabilmesi için içtiği biraya uyku hapı attığı ortaya çıktı.
Daily Mail’de yer alan haberde, Maradona’nın ölümüne ilişkin devam eden soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni bilgilere yer verildi. Maradona’nın sekiz yaşındaki oğlu Dieguito Fernando’nun eğitiminden sorumlu psikolog Griselda Morel savcılığa verdiği ifadede Arjantinli efsanenin alkolle olan ilişkisini karmaşık olarak tanımlarken, ‘’ Sabah kalktığında ne zaman bira veya şarap istese veriyorlardı. Bakıcılarından biri elindeki ilaçları ezip birasının içine koyuyordu. Böylece akşamları sorun çıkmıyordu. ‘’ ifadelerini kullandı.
AKIL SAĞLIĞINI KAYBETMİŞTİ
Arjantin basınında davaya ilişkin yer alan haberlerde Maradona’nın son günlerinde akıl sağlığını tamamen kaybettiği, bakıcılardan birisinin Maradona’nın elinde telefon olmamasına rağmen telefonla konuşuyormuş gibi elini kulağına götürdüğünü gördüğü kaydedildi. Griselda Morel savcılıktaki ifadesinde ayrıca, ‘’ Onu en son gördüğümde banyo konusunda sürekli şikâyet ediyordu. Hemşirelerden birini parasını çaldığı için işten çıkardığını söyledi. ‘’ dedi.
Maradona’nın ölümüne ilişkin devam eden soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta şüpheli sayısı beşe çıkmış ve hayatını kaybettiği evdeki kişisel telefonların savcılık tarafından incelenmesine karar verilmişti. Evden alınan telefonların uzmanlar tarafından yarın incelenmeye başlanacağı ifade edildi.
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