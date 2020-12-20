Maradona'nın vasiyetinde anıt mezar ayrıntısı

20 Aralık 2020 Pazar, 14:16

Diego Maradona’nın avukatı Matias Morla, Maradona’nın ölümü sonrasında vücudunun mumyalanarak sergilenmesini istediği bir mektup olduğunu açıkladı.

The Sun’da yer alan haberde, Maradona ile ilgili ilginç bir iddia ortaya çıktı. Arjantinli efsanevi oyuncu Maradona’nın ölümünden 1 ay önce Matias Morla’ya imzalayarak verdiği mektupta, vücudunun ölümünden sonra mumyalanmasını istediği belirtildi. Haberde Maradona’nın imzaladığı mektubun bir bölümüne yer verilirken şu ifadeler yer aldı, ‘’ Uzun bir değerlendirmeden sonra, öldüğümde vücudumun mumyalanması ve belirlenecek bir müzede aldığım ödül ve kupalarla birlikte sergilenmesini istediğimi ifade etmek isterim. O müzede kişisel eşyalarımla birlikte insanların sevgisini almaya devam edeceğim. ‘’

The Sun’a konuşan Morla, 13 Ekim’de Maradona tarafından imzalanan mektupta da açıkça belirtildiği gibi Arjantinli oyuncunun bir anıt mezar inşa edilmesini istediğini söyledi. Morla, ‘’ Elimde bulunan mektup ciddi ve somut bir kanıt. Bu tarz bir şey için tüm masraflar karşılandı ancak bunun gerçekleşmesi tamamen futbol federasyonunun sorumluluğunda olacak. ‘’ ifadelerini kullandı

25 Kasım’da geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Maradona’nın naaşı devam etmekte olan babalık davası ve tıbbi bir ihmalin ölümüne sebep olup olmadığının araştırılmasından dolayı koruma altına alındı.