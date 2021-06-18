Mark Eliyahu, Cem Adrian ile ortak şarkısı 'Derinlerde' yayımlandı

18 Haziran 2021 Cuma, 04:00

Dağlar ülkesi Dağıstan, Kafkasya bölgesinde bulunan Rusya’ya bağlı özerk bir cumhuriyet. Bir çok kültürün hâkim olduğu bu ülkede on iki dil konuşuluyor. Peki, tüm bu karışımın ortak dili nedir; tabii ki müzik...

Kafkas Sıradağları’nda dünden bugüne en çok kamança sesi duyulmuş. Kemençe gibi diz üstüne oturtularak çalınan bu perdesiz yaylı çalgının günümüzdeki en iyi icracılarından biri Mark Eliyahu. Müzisyen, Batı Asya ve Ortadoğu’nun tınılarını kamança ile buluşturan bir virtüöz.

Tüm bunları anlatıyorum çünkü dün tüm dijital platformlarda “Derinlerde” adlı bir şarkı yayımlandı.

Mark Eliyahu’nun melodileri, Cem Adrian’ın yorumuyla birleşti. Ortak bir çalışmaya imza atan ikili, şarkıyı birlikte yazdı, besteledi ve kaydetti.

Ülkemizde son bulan bu “Derinlerde” adlı müzik yolculuğunu Mark Eliyahu ile konuştuk.

- Cem Adrian ile yolunuz nasıl kesişti ve şarkı kaydetme fikri nasıl gelişti?

Türkiye konser turnelerimin birinde Cem’le tanıştık. Toplantı, fikirlerle ve yeni müziklerle oynanan çevrimiçi uzun gece seanslarını içeren çok güçlü bir bağlantı ve arkadaşlığa yol açtı. Aramızdaki bağ çok doğru ve olumlu geldi ve iki yeni şarkı yapana kadar birlikte yazdık, besteledik ve çaldık.

- Daha önce Cem Adrian ile ‘kül’ şarkısında bir araya geldiniz. Daha sonra bestenizi yorumladı ve “Derinlerde” için Türkçe sözler yazdı. Şarkıyı bestelerken nasıl ilham aldınız?

Stüdyomda tek başıma geçirdiğim uzun dönemlerden birinde ortaya çıkan belirli bir hikâye, belirli duygu ve duygular. Kompozisyona söz yazma zamanı geldiğinde, Cem’e hikâyeyi ve şarkının adını anlattım, Cem fikri aldı ve hikâyeyi mükemmel anlatan harika sözler yazdı.

- Türkçe sözlerle bestenizi dinlerken neler hissettiniz?

Türkçesi çok müzikal ve Türkçe sözleri dinlemek, bestemin içinde çalan başka bir özel ve rüya gibi müzik aletini duymak gibi. Türkçe ile olan bağ bana çok doğal geliyor ve müziğimle tamamen bağlantılı.

- Ülkemizde çok sevilen bir sanatçısınız. Müziğinizin bize bu kadar yakın ve derin olmasının sebepleri sizce nelerdir?

Kişisel hayatım her zaman ve bugüne kadar Doğu ile Batı arasındaki eksende ilerliyor ve Türkiye, Doğu ile Batı ve birçok kültür arasında tam olarak mükemmel bir köprüdür, ben de Türk kültürüne kendimi çok yakın hissediyorum. Sanırım bu yüzden yaptığım müzik ordaki dinleyicilerin de yüreklerine dokunuyor. Türkiye’deki insanlardan aldığım sevgi inanılmaz ve bu benim için büyük bir nimet. Umarım asla bitmez.

- Pandemi dönemi nasıldı? Müzik sektörü çok zor zamanlardan geçiyor. Canlı performans yoktu. Bu durum sizi nasıl etkiledi?

Bu doğru. Bu, daha önce deneyimlemediğimiz bir şeydi. 17 yaşımdan beri sahnedeyim, sahnesiz ve canlı müziksiz hayatımı hatırlamıyorum. Kolay bir zaman değildi, ama bu dönem stüdyoda yeni müzikler yazmak ve kendimle içsel çalışmam için bana çok harika zaman verdi Daha önce kendi kendime açmaya korktuğum konular ve sorunlarla yüzleştim.

- Türk müziğine olan ilginizi biliyoruz, son zamanlarda keşfettiğiniz yeni müzikler veya Türk sanatçılar var mı? Başka bir Türk müzisyen ile ortak çalışmanız olacak mı?

Aslında bu aralar pek çok şey oluyor. Türk sanatçılarla olan iş birliklerini çok seviyorum. Yakında “Perdenin Ardındakiler”le ortak bir şarkımız daha yayınlanacak, daha henüz kesinleşmeyen ama görüşmeleri devam eden başka projeler de olacak.

- Sıradaki yeni projeniz nedir?

Bu, günlerde, bu yıl çıkacak olan bir sonraki albümümü bitirmek üzereyim ve Türkiye’ye geri dönmek, canlı performanslar sergilemek, tüm dinleyicilerim ve arkadaşlarımla yüz yüze buluşmak için sabırsızlanıyorum.