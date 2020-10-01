Marmara Adası'nda yüze yakın mermer ocağı! Ada çölleşti

01 Ekim 2020 Perşembe, 10:14

Ülkenin en büyük ikinci adası olan Marmara Adası’nı mermer ocakları çorak bir araziye dönüşmüş durumda. 2014 yılında bir soru önergesine cevap veren dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Marmara Adası’nda 41 adet mermer ocağı işletmesi olduğunu açıklamıştı. 2014’ten bu yana 33 mermer ocağı faaliyeti için de çevresel etki değerlendirme (ÇED) değildir kararı verildi.

BirGün’den Gökay Başcan’ın haberine göre; 773 kilometre yüz ölçümüne sahip Marmara Adası’nın binlerce metrekarelik alanı mermer ocakları tarafından kuşatılmış durumda. Çöl bir araziyi anımsatan adanın binlerce metrekaresinde bitkisel örtü kaldırılmış durumda. 100’e yakın mermer ocağı bulunan adada ayrıca dolomit maden ocağı işletmesi de bulunuyor.

KAÇ AĞAÇ KESİLECEĞİ BELİRTİLMEDİ

Son olarak BYS Madencilik Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. tarafından yapılmak istenen mermer ocağı için ÇED gerekli değildir kararı verildi. Proje tanıtım dosyasında 1 milyon 850 bin TL bedelle yapılacağı belirtilen ocaktan yılda 40 bin 500 ton blok mermer çıkarması planlanıyor. Projenin yapılacağı alanın orman niteliğinde olduğu belirtilen proje tanıtım dosyasında, kaç tane ağaç kesileceği ise ifade edilmedi.

10 HEKTARDAN FAZLA ALAN YOK OLACAK

10 hektarlık alanda kurulması planlanan maden ocağı için saate 5 bin 765 ton bitkisel toprak sıyırılacak. Birçok bölgesi tahrip edilmiş Marmara Adası’nda bu projeyle 10 hektardan fazla alan da yok olacak.