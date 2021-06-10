Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu
Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu.
TBMM Genel Kurulunda, denizlerde canlı yaşamını tehdit oluşturan müsilaj ile ilgili beş partinin ortak önergeleri görüşüldü.
Görüşmelerin ardından müsilaj sorununu araştırmak ve çözüm bulmak için Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.
Komisyon çalışma süresi üç ay olacak ve komisyon 19 üyeden oluşacak.
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