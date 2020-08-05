Marmaris'te koronavirüs can aldı, Belediye Başkanı Oktay yurttaşları uyardı

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:15

Marmaris Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı oturumunda konuşan Oktay, dikkatli ve tedbirli olunmazsa sürecin kötüye gideceğini vurguladı. Oktay, “Sadece kamu kurumu ya da işletmelere değil her bir bireye büyük görevler düşüyor. Edindiğimiz bilgilere göre vaka sayılarında artış var. Geçtiğimiz haftaya kadar burada en övündüğümüz şeylerden biri sürecin iyi yönetilmesiyle birlikte herhangi bir ölüm vakasının olmamasıydı. Maalesef ki geçtiğimiz günlerde bir hemşehrimizi bu hastalıktan dolayı kaybettik” dedi.

"HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR"

Oktay, “ Sıkıntılı bir sürece doğru gidiyor. Eğer ki biz başta kendimiz olmak üzere gereken önlemlere uymayıp alınan kararlara riayet etmezsek Nisan – Mayıs ayına geri döneriz. Herkesi anlıyoruz, tabi ki ticari – ekonomik kaygılar var. Bunda hemfikiriz. Ama önlemlere uymadıktan sonra o ticari ve ekonomik kaygıların çok daha büyüğü önümüzde bekliyor. Dolayısıyla bu A’dan Z’ye hepimize düşen ortak görev” ifadesini kullandı.