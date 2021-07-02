Marmaris'te mavi bayrak sayısı 26 oldu
Marmaris’teki mavi bayraklı plaj sayısının bu sene 21’den 26’ya çıktığını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yeni mavi bayrağı göndere çekti.
Marmaris Belediyesi’nin iki halk plajı 2020 yılında çevre temizliği konusunda yaptığı çalışmalarla Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’nın (TÜRÇEV) düzenlediği “Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri” ödülüne layık görüldü.
Geçmiş yıllarda da mavi bayrak alan merkezdeki halk plajının yanı sıra İçmeler Halk Plajı’na da mavi bayrak çekildi.
Marmaris’teki mavi bayraklı plaj sayısının bu sene 21’den 26’ya çıktığını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, halk plajında TÜRÇEV yetkilileri ile birlikte mavi bayrağı göndere çekti. Başkan Oktay, “Pandemi dolayısıyla kriterler biraz daha farklılaştı. Bu konuda geçtiğimiz sezondan tecrübeliyiz. Geçen yıl zaten pandemi kurallarına uygun hazırlıklar yapmıştık. Bu sezon da aynı çalışmaları daha da detaylandırarak gerçekleştirdik. Tüm tedbirleri aldık. Yurtdışı ya da yurtiçindeki misafirlerimiz gönül rahatlığıyla Marmaris’i tercih edebilir” diye konuştu.
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