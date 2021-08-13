Marmaris'te yaralar sarılıyor
Marmaris Belediyesi, yangın mağduru vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.
Belediye ekipleri yardımsever vatandaşların ve kurumların ulaştırdığı ürünlerden hazırlanan gıda paketleri dağıtmanın yanı sıra evlerin durumlarına göre en acil çözüm yolları bularak ihtiyaçları gideriyor.
Ekipleriyle birlikte sahaya inerek Bayır Köyü’nü giden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangında evini kaybeden mağdurlardan 86 yaşındaki Mustafa Kılıç’ı ziyaret etti. “Ağaçlar yandı” sözleri ve döktüğü gözyaşlarıyla hatırlanan Kılıç’ı teselli eden Başkan Oktay ise “Acımız çok büyük ama hep birlikte yeniden ayağa kalkacağız. Vatandaşlarımızın yüzünü bir nebze olsun güldürebiliyorsak ne mutlu bize” diye konuştu.
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