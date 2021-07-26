Marmaris Belediyesi'nden 'tatil' raporu: 200 bin aracın giriş yaptı

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:03

Marmaris’te belediye adeta teyakkuza geçti. Bayramda yaşanan yoğunluk nedeniyle izinleri kaldırılan Marmaris Belediyesi zabıta, temizlik işleri, fen işleri ve destek hizmetleri müdürlüğü ekipleri olası sorunlara anında müdahale etti.

Marmaris Belediyesi temizlik işleri ekipleri de Kurban Bayramı tatili boyunca aralıksız çalıştı. İlçe genelinde günlük 300 tona yakın çöp toplayan temizlik ekipleri 15 Temmuz’dan itibaren 10 günlük süreçte yaklaşık 3000 ton çöp topladı. Belediye ekipleri ayrıca bayram boyunca 150 ton kağıt ambalaj atığı topladı.

HALK PLAJLARINDA YOĞUN MESAİ

Yapılan tüm uyarılara rağmen çevre konusunda gereken hassasiyetin gösterilmemesi temizlik işçilerinin yoğun mesai harcamasına neden oldu. 7/24 esasına göre çalışan 240 kişilik ekip halk plajları, ilçe merkezi ve kırsal mahalleler ile belediyenin sorumluluk alanında olmayan yol kenarları, mesire alanları, koylar, seyir tepeleri gibi alanlarda aralıksız olarak çöp topladı.

Temizlik çalışanlarının en çok mesai harcadığı yer ise halk plajları oldu. Sabahın ilk saatlerinden gece geç saatlere kadar temizlik yapılan plajda en çok sigara izmariti ve plastik atıklar toplandı. Öte yandan kimi tatilcinin gece uyumak için halk plajında kalması temizlik işçilerinin işini daha da zorlaştırdı. Bayramı duyarsız vatandaşların bıraktığı çöpleri toplamakla geçiren çalışanlar ayrıca dereleri, kanalları ve ara sokakları da temizledi.

OKTAY’DAN EMEKÇİLERE TEŞEKKÜR

Belediye ekiplerinin bayram boyunca büyük bir özveriyle çalıştığını söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “9 günlük bayram tatili süresince nüfusu 5 kat artan ilçemizde tüm ekiplerimizle 7/24 sahadaydık. Çetibeli'nden Bozburun'a kadar ilçemizin her mahallesinde yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etmek için büyük gayret gösterdik. Ama maalesef bazı tatilcilerin duyarsız davranışları nedeniyle istenmeyen görüntüler oluştu. 9 gün boyunca ilçenin her noktasını hatta kendi yetki alanımızda olmayan yerleri de temizledik. Ben bir kez daha izinlerinden feragat ederek 9 gün boyunca olağanüstü bir çabayla Marmaris'e en iyi hizmeti veren tüm emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Dünyanın incisi Marmarisimize hak ettiği değeri veren tüm vatandaşlarımızı da saygıyla selamlıyorum” dedi.



