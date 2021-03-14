Maske uyarısı yapan sağlık emekçilerine saldırı!
Ordu’nun Altınordu ilçesinde koronavirüs olduğundan şüphelendiğini söyleyen S.G. (43), kendisine maske takması konusunda uyarı yapan 112 Acil sağlık ekiplerine saldırdı, hakaret etti. 3 sağlık çalışanının şikayeti üzerine gözaltına alınan şüphelinin, 1.91 promil alkollü olduğu belirlendi.
Ordu’nun Altınordu ilçesinde saat 15.00 sıralarında İl Sağlık Müdürlüğü 112 Ambulans Servisi’nde görevli sağlık ekipleri, ihbar üzerine S.G.’nin evine gitti. Koronavirüs olduğundan şüphelendiğini söyleyen S.G., kendisini maske takması yönünde uyaran sağlık görevlileri ile tartıştı. Acil tıp teknisyenlerine hakaret eden S.G., ambulans şoförü Y.Ç.’nin yakasından tutarak çekmeye çalıştı.
ŞİKAYETTE BULUNULDU
Sağlık çalışanları evden ayrılarak Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip şikayette bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polisin gözaltına aldığı S.G.'nin, 1.91 promil alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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