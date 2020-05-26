Mastercard araştırdı: Avrupa'da yüzde 57, Türkiye'de yüzde 91 arttı

26 Mayıs 2020 Salı, 10:11

Koronavirüs salgını endişesi ile birlikte hayatımıza giren karantina ve sosyal izolasyon, temel ihtiyaç alışverişlerinin internete taşırken, online deneyimlere yönelik ilginin de patlamasına yol açtı. Ödeme teknolojileri kuruluşu Mastercard tarafından Türkiye’yi de kapsayacak şekilde 15 Avrupa ülkesinde yapılan araştırma tüketcilerin online deneyimlere yaklaşımını ortaya koydu. Avrupa genelinde araştırmaya katılanların yüzde 57’si her zamankinden daha fazla online alışveriş yaptığını ifade ederken, Türk tüketiciler arasında bu oran yüzde 91’e ulaşmış durumda.

Evde geçirilen sürelerin artışına paralel olarak film seyretmekten, sanal müze ziyaretlerine, video oyunlarından fitness aktivitelerine kadar pek çok alanda deneyimlere olan ilgi Avrupa genelinde yüzde 30 oranında artarken, Türkiye’de bu hizmetlerin yeni yaygınlaşmasının da etkisi ile yüzde 68 ile ortalamanın iki katından daha fazla artmış durumda. Online deneyimler için yapılan harcamalar Avrupa’da yüzde 58 artarken, Türkiye’deki artış ise yüzde 66 olarak hesaplanıyor.

İzolasyon döneminde Türk tüketicilerin en yaygın aktivitesi aile, arkadaşlar veya iş grupları ile yapılan online görüşmeleri (yüzde 92). Ardından Netflix, BluTV gibi online televizyon servisleri geliyor (yüzde 79). Bunu sanal gösteriler, stand-up şovları (yüzde 67) ve online video oyunları (yüzde 59) takip ediyor.

AVRUPA’YA GÖRE İKİ KAT ARTIŞ

İçinden geçtiğimiz dönemde göze çarpan en önemli değişimlerden birisi ise hayırseverlikteki artış. Avrupa genelinde tüketicilerin yüzde 28’i online bağış yaptığını belirtirken, yüzde 14’lük bir kesim hayatında ilk kez bağış yaptığını ifade ediyor.

Türkiye hayırseverlikte de Avrupa ortalamalarının iki katına çıkıyor. Buna göre izolasyon döneminde online bağış yaptığını ifade edenlerin oranı yüzde 59 seviyesinde ve yüzde 44’lük bir kesim ilk kez bağış yaptığını belirtiyor.

Evde kapalı kalmaktan sıkılanlar, yeni beceriler edinmeye de yatırım yapıyor. Finansal işlemlerin halledilebilmesi için önem taşıyan online bankacılık faaliyetlerini öğrenen Avrupalıların oranı yüzde 37, Türkiye’de ise bugüne kadar bankacılık işlemlerinin çoğunu fiziksel olarak halleden büyük bir kesim bu dönemde online bankacılığa geçtiği için bu oran, yine Avrupa’nın iki katına çıkarak yüzde 82 seviyesine ulaşmış durumda.

Evde geçirilen bu süre içinde yemek yapmayı öğrenme (yüzde 67),evde sağlık bakımı (yüzde 60),kendileri ve aile bireyleri için farklı alanlarda çevrimiçi eğitim materyallerini keşfetme (yüzde 59) ve kendin yap gib hobiler (yüzde 46) öne çıkan eğitim faaliyetleri olarak dikkat çekiyor. Eğitici faaliyetler bakımından ise fotoğrafçılık yüzde 29 ile ilk sıraya gelirken, yüzde 26’lık müzik enstrümanı öğrenmeyi yüzde 25 ile online film yapımı ve kodlama takip ediyor.

Bu dönemde, temel ihtiyaç malzemelerini online aldığını belirtenlerin oranı Avrupa’da yüzde 36 artarken, Türkiye’de yine ortalamanın iki katına çıkarak yüzde 71’e ulaştı. Online alışverişte temel ihtiyaçlara ek olarak; kitaplar (yüzde 66),mutfak aksesuarları (yüzde 52),puzzle’lar (yüzde 50),saç kesme makineleri (yüzde 45) ve saç boyama ürünler (yüzde 44) listenin en önemli kalemleri olarak dikkat çekiyor.

TÜKETİCİ ONLINE’DA DA UYGUN FİYATI ARIYOR

Araştırma, online alışveriş alışkanlıklarının da gerçek hayatın bir yansıması olduğuna dikkat çekmesi bakımından da önem taşıyor. Buna göre tüketiciler, gerçek hayatta olduğu gibi e-ticarette de aynı ürün için daha az para ödemenin yollarını arıyor. Gerçekte pazarlık olarak ortaya çıkan bu durum, online dünyada ise farklı siteleri gezmek ve yorumları okumak olarak karşımıza çıkıyor.

Avrupalı tüketicilerin yüzde 81’i Türkiye’deki tüketicilerin ise yüzde 96’sı, aynı ürünün daha uygun fiyatlısını bulmak için farklı sitelerde geziniyor. Yine gerçek dünyada ‘göz gezdirmek’ olarak da tanımlanabilecek davranış, online dünyaya istek listesi olarak yansıyor. Avrupalı tüketicilerin yüzde 66’sı, Türkiye’deki tüketicilerin ise yüzde 86’sı, istek listesi hazırlamakla yetiniyor.

Online alışverişlerde güvenlik de en önemli başlıklar arasında. Buna göre internetten alışveriş yapanların yüzde 96’sı temkinli olduğunu belirtirken, yüzde 94’lük bir kesim satın almadan önce yorum ve değerlendirmeleri okuyor.

Online dolandırıcılıktan endişe edenlerin oranı hem Avrupa’da hem de Türkiye’de yüzde 66 seviyelerinde bulunurken, hali hazırda gerçek dünyada bildikleri tedarikçilerden alışveriş yapanların oranı Avrupa’da yüzde 80’lerde Türkiye’de ise yüzde 89 seviyesinde yer alıyor.

KARANTİNADA EN POPÜLER 10 DENEYİM

Aile, arkadaş ve/veya iş grupları ile video konferans: Yüzde 92

Netflix, BluTV, Amazon gibi online içerik servisi: Yüzde 79

Sanal komedi veya stand-up: Yüzde 67

Online video oyunları: Yüzde 59

Yemek kursları veya online yemek tarifi: Yüzde 52

Online konserler: Yüzde 52

Online müze veya benzer ziyaretler: Yüzde 50

Sanal fitness eğitimleri: Yüzde 46

Yeni bir dil öğrenme: Yüzde 44

Online bulmacalar: Yüzde 43

POPÜLER ONLİNE BECERİLER

Online Bankacılık: Yüzde 82

Yemek Pişirme: Yüzde 67

Sağlık Yönetimi: Yüzde 60

Eğitim Kaynakları: Yüzde 59

Kendin Yap Projeleri: Yüzde 46

Saç Kesimi: Yüzde 40

Makyaj yapımı: Yüzde 39

Yeni dil öğrenme: Yüzde 37

Dans eğitimi: Yüzde 34

Resim çizme eğitimi: Yüzde 33

ALIŞVERİŞTE EN POPÜLER 10 ÜRÜN

Kitaplar: Yüzde 66

Mutfak Malzemeleri: Yüzde 52

Puzzle: Yüzde 50

Saç Kesme Makinesi: Yüzde 45

Saç Boyaları: Yüzde 44

Aile Oyunları: Yüzde 37

Yastıkları: Yüzde 35

Bilgisayar ve ekipmanları: Yüzde 35

Ekmek makineleri: Yüzde 33

Fitness ekipmanları: Yüzde 32