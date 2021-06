Matrix 4'ün senaryosundan ayrıntılar sızdı

20 Haziran 2021 Pazar, 16:43

Bilim kurgu serisi Matrix'in şu anda çekilen olan dördüncü film senaryosundan bazı ayrıntılar sızdırıldı. Serinin dördüncü filminde, Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss gibi orijinal kadrodan isimler farklı biçimlerde yeniden beyazperdeye taşınacak.

Independent Türkçe'nin We Got This Covered'dan aktardığına göre, yönetmen koltuğunda Lana Wachowski'nin oturduğu filmin senaryosundan sızdığı iddia edilen detaylarda "Matrix 4"ün Neo'nun insanlarla makineler arasında barışı sağlamasının 60 yıl sonrasında geçeceği belirtildi.

Giant Freakin Robot isimli internet sitesinde projeye yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, 4. filmin organik ve yapay yaşam arasındaki ateşkesin devam ettiği bir evrende geçeceği iddia edildi.

Kaynağa göre Morpheus'un eski öğrencisi filme ismini veren programa Trinity'yi aramak için yeniden girecek. Matrix Revolutions'da öldüğü görülse de Carrie-Anne Moss'un canlandırdığı Trinity, bir şekilde Matrix'e Tiffany isminde evli bir kadın olarak yeniden gelecek.

Matrix 4'ün 22 Aralık 2021'de vizyona girmesi planlanıyor.