Matrix'e giriş ve çıkış neden sadece sabit telefonlarla yapılıyor?

27 Eylül 2020 Pazar, 17:19

Evrende Neo, Trinity ve Morpheus gibi karakterler Matrix’in yapay gerçekliğine girmek veya çıkmak için sabit hatlı telefonlara güveniyordu.

Matrix’te görülen distopik gelecek, gerçek dünyayla simülasyon arasında çalışabilen cep telefonlarını içeriyordu ve gerçek dünyadaki son teknoloji silahlardan ve gelişmiş yapay zekadan bahsetmeye bile gerek yok.

Bu yüzden isyancıların sabit hatlı telefonlara güvenmesinde bir tuhaflık var gibi görünüyor. Bu tuhaflığa biraz daha derinlemesine bakınca Matrix’in kökenlerine dair bilgiler açığa çıkabilir.

Wachowskiler daha önce yaptıkları açıklamada bunu şu şekilde açıklamıştı:

"Matrix’e gönderilen bilgi miktarının önemli bir portal gerektirdiğini fark ettik. Bu portalların sabit hatla daha iyi tanımlanacağını düşündük. Ayrıca isyancıların hacklendiklerinde görünmez olmaya çalıştıklarını hissettik, bu yüzden tüm girişler ve çıkışlar Matrix’in yıpranmış ve düşük trafik alanlarından geçiyordu."

Screen Rant'in haberine göre bir miktar daha farklı bir açıklama da mümkün. Sabit hatlı telefonların neden böyle bir işlev gördüğünün bir diğer mantıklı açıklaması Matrix’in sanal bir telefon ağı tasarlamak yerine üzerinde zaten kurulu olduğu fiziksel ağı kullanması olabilir. Başka bir deyişle telefon hatları simülasyonda mevcut çünkü Matrix ilk ortaya çıktığında gerçek dünyada varlardı. Tıpkı eski kodlar gibi bu telefon kabinleri gerçek dünyadan kalan parçalar ve Matrix’in geçmiş biçimini temsil ediyor.

Matrix 4’te evrene dair değişiklikler olacak gibi görünüyor ve telefonların bunların içinde yer alıp almayacağı beyaz perdede görülecek.

Kaynak: Independent Türkçe