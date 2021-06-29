Matt Hancock'un istifası: Boris Johnson görevden almama kararını savundu

29 Haziran 2021 Salı, 09:50

PA Media

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Sağlık Bakanı Matt Hancock'un danışmanıyla sosyal mesafe kurallarını ihlal etmesinin ardından istifası sürecinde kendisinin doğru olanı yaptığını söyledi.

Muhalefetin bir kısmı Hancock'u görevden almak yerine istifa etmesine izin vermesi nedeniyle Johnson'ı eleştiriyordu.

Bugün neden Hancock'u görevden almadığı sorusuna yanıt veren Başbakan Johnson, "Cuma günü haberi gazetelerde okudum, Cumartesi yeni bir Sağlık Bakanımız vardı" dedi.

Johnson istifanın zamanlamasını da doğru bulduğunu söyledi.

Öte yandan Başbakanlık'tan Cuma günü yapılan açıklamada Hancock'un özür dilediği ve Johnson'ın da meseleyi kapanmış kabul ettiği aktarılmıştı.

Matt Hancock danışmanı Gina Coladangelo ile öpüştüğü fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından Covid-19 sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle istifa etmişti.

ANALİZ: POLİTİKA MUHABİRİ GREG DAWSON

Boris Johnson, neden Hancock'u görevden almadığı ve istifasına izin verdiği sorusuna net bir yanıt vermekten kaçındı.

Başbakan sadece Hancock'un istifasının doğru bir adım olduğunu ve bunun ardından tartışılacak bir şey kalmadığını söylüyor.

Fakat Johnson Eski İçişleri Bakanı Sajid Javid'i yeni Sağlık Bakanı yapmasının tartışmaları sonlandıracağına katkısı olduğunu düşünüyorsa yanılıyor olabilir.

Öncelikle bu haberler ilk ortaya çıktığında Johnson'ın Hancock'u destekleyen açıklaması, hükümet içinde çifte standart olduğu eleştirilerine yol açıyor.

İkinci olarak da Hancock'un hükümete dair işleri için özel e-posta hesabını kullandığı ve böylece kuralları ihlal ettiğine yönelik suçlamalar dinecek gibi gözükmüyor.

Buradaki tek çekince hükümetin verilerinin güvenliği değil aynı zamanda hükümet ihalelerinin şeffaflığı.

KİŞİSEL E-POSTA HESABI

Pazar günü yayımlanan Sunday Times gazetesi Hancock'un bakanlık görevleriyle ilgili yazışmalar için kişisel e-posta adresini kullanarak bu konudaki kuralları çiğnediğini yazdı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Bir Başbakanlık sözcüsü ise ellerindeki bilgiye göre Hancock'un özel e-postalarından yapılan yazışmaların ajandaya dair yazışmalar olduğunu söyledi.

Başbakan Johnson, bir gazetecinin kendisine yönelttiği "Hiç hükümet yazışmaları için özel adresinizi kullandınız mı?" sorusuna yanıt vermedi.

Başbakan Johnson, hükümet binalarındaki güvenlik kameralarını ve bunları izleyen personelle ilgili bir soruya ise "Eminim bütün bu konular hakkında gereği yapılacaktır" dedi.

Hancock'un danışmanı Coladangelo ile öpüşmesi bir güvenlik kamerasından kaydedilmişti.