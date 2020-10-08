Mavişehir'de ekolojik koridor

08 Ekim 2020 Perşembe, 14:24

Taşkın sorununun da çözüldüğü projede 12 milyon TL'lik bütçeyle Peynircioğlu Deresi'nin kenarı İzmirlilerin yeşille buluşup dinlenebileceği, temiz havada yürüyüş ve spor yapabileceği bir alan haline getirildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay projeyle ilgili “Burası doğayla insanı buluşturan, kentteki iklimin olumlu yönde değişmesine katkıda bulunacak bir yaşam alanı. Başarıyla gerçekleştirilmiş bir proje uygulaması. Yeşil dokunun kendini geliştirmesi ve burada yapılacak sosyal etkinliklerle çok daha muhteşem bir alana dönüşecek. Başkanımıza ve projeye emek verenlere teşekkür ediyorum. Biz de sahip çıkmak ve en iyi şekilde kullanmak için elimizden gelen özeni göstereceğiz” dedi.

Dere ve çevresinde yapılan çalışmaları Karşıyaka Belediye Başkanı ile inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “İnsanların içinde bulunmaktan huzur bulacağı bir alan. Bir yandan dere temizlenmiş oldu bir yandan da derenin çevresinde 40 bin metrekarelik bir yaşam alanı oluşturuldu. Bu yaşam alanı da insanların doğayla barışmasını, buluşmasını kolaylaştıracak bir alan. Projenin maliyetinin yüzde 35'i Avrupa Birliği hibesinden karşılandı. Emek veren tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Karşıyaka'ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi



