MEB Okçular Vakfı için seferber oldu

21 Mayıs 2020 Perşembe, 10:51

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde yer aldığı Okçular Vakfıyla eğitim alanında yapılan işbirliklerine bir yenisi daha eklendi. “Öğretmenlerin ok atmayı öğrenmesi” amacıyla Okçular Vakfı’na binasının alt katından salon tahsis eden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, vakfın “İstanbul’un Fethi” temalı resim yarışması için de kolları sıvadı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre; Eğitimin üçüncü kişilere devredilemeyeceğine ilişkin yargı kararlarına karşın işbirliği anlaşmalarıyla vakıf ve derneklerin öğrencilere yönelik etkinlik düzenlemesine olanak sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı, protokollerine yenisini ekledi.

Çok sayıda AKP’li ismin yönetiminde yer aldığı Okçular Vakfı ile “Okçuluk alanında işbirliği” içeren protokol imzalayan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, vakfın para ödüllü resim yarışmasının da yürütücüleri arasında yer aldı.

PTT SPONSOR OLDU

İşbirliği anlaşmalarıyla eğitimde etkinliğini artıran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski yönetiminden aldığı yüksek bedelli kamu ihaleleri ile tartışmalara konu olan Okçular Vakfı’nın, İstanbul’un fethinin 567’nci yılı nedeniyle düzenleyeceği yarışma için para ödülü belirlendi. Vakfın, resim, şiir ve kompozisyon dallarında, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle online düzenleyeceği yarışmaya PTT de sponsor oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan, “STK Okul-Yurt Faaliyetleri Raporu 2018” ile belediye bütçesinden 1 milyon 200 bin TL aktarıldığı ortaya çıkan Okçular Vakfı’nın yarışmasında dereceye giren öğrencilere PTT AVM’den alışveriş kuponu verileceği bildirildi. Vakfın, “Fetih şuurunun yayılmasını sağlamak” amacıyla öğrencilere yönelik düzenlediği yarışmanın seçici jürisinin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacağı ifade edildi.