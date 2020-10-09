Meclis Başkanlık Divanı'nın ilk gündemi giriş yasağı oldu
TBMM Başkanlık Divanı'nın yeni yasama yılının ilk toplantısında Meclis yerleşkesine giriş yasağı uygulamasıyla ilgili getirilen düzenlemeye muhalefet kapsamın belli olmadığı gerekçesiyle karşı çıktı. Düzenlemenin üyeliği düşürülen milletvekillerini kapsayıp kapsamadığıyla ilgili farklı görüşler dile getirildi.
TBMM Başkanlık Divanı'nın dün gerçekleştirilen yeni yasama yılının ilk toplantısı Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre toplantıda TBMM'nin 2021 bütçesi, TBMM güvenlik yönetmeliği, 2019 yılı dış denetim raporu ile bütçe ayrıntıları ele alındı.
Toplantıda Meclis yerleşkesine giriş yasağına ilişkin düzenleme ele alınırken iktidar temsilcileri ile muhalefet arasında görüş ayrılığı yaşandı. Edinilen bilgiye göre giriş yasağı düzenlemesinin kapsamının belli olmaması tartışmaya neden oldu.
Toplantıda; 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla TBMM'den ihraç edilen personelin Meclis yerleşkesine girişinin yasaklanmasına ilişkin düzenlemenin Meclis Güvenlik Yönetmeliği'ne eklenmesi ele alındı. Muhalefet söz konusu düzenlemenin kapsamının belli olmaması nedeniyle karşı çıkarken, düzenlemenin kapsamının net bir şekilde belirlenmesi gerektiğine işaret etti. Muhalefetin itirazına karşın düzenleme oy çokluğuyla kabul edildi. Söz konusu düzenlemenin üyeliği düşürülen milletvekilleri kapsayıp kapsamadığı konusunda farklı görüşler dile getirildi.
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