Meclis üyeleri, gelirlere ‘Evet’, giderlere ‘Hayır’ diyerek tarihe geçti

Selçuk Belediye Meclisi'nde 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü oturumda AKP ve MHP'li meclis üyeleri çarpıcı bir karara imza attı. AKP’li ve MHP’li Meclis üyeleri faaliyet raporunda yer alan tüm gelirlere kabul oyu verirken, tüm giderlere ise ret oyu verdi.

İZMİR / Cumhuriyet
16 Ekim 2020 Cuma, 12:09
Meclis üyeleri, gelirlere ‘Evet’, giderlere ‘Hayır’ diyerek tarihe geçti
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Selçuk Belediyesi Ekim ayı meclis toplantılarının üçüncü birleşimi çok konuşulacak bir oylamaya tanıklık etti. Faaliyet raporunda yer alan Sosyal Yardım Hizmetleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün giderleri, eğitim ve kültür hizmetleri, personel giderleri dahil birçok hizmet için harcanacak olan giderlere ret oyu veren AKP ve MHP'li meclis üyeleri,  vergi gelirleri ve belediyenin diğer gelirleri için ise kabul oyu verdi. 2021 yılı bütçesi iki partinin oylarına karşı, CHP’li Meclis üyelerinin oyu ile kabul edildi. 


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