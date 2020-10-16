Meclis üyeleri, gelirlere ‘Evet’, giderlere ‘Hayır’ diyerek tarihe geçti
Selçuk Belediye Meclisi'nde 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü oturumda AKP ve MHP'li meclis üyeleri çarpıcı bir karara imza attı. AKP’li ve MHP’li Meclis üyeleri faaliyet raporunda yer alan tüm gelirlere kabul oyu verirken, tüm giderlere ise ret oyu verdi.
Selçuk Belediyesi Ekim ayı meclis toplantılarının üçüncü birleşimi çok konuşulacak bir oylamaya tanıklık etti. Faaliyet raporunda yer alan Sosyal Yardım Hizmetleri, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün giderleri, eğitim ve kültür hizmetleri, personel giderleri dahil birçok hizmet için harcanacak olan giderlere ret oyu veren AKP ve MHP'li meclis üyeleri, vergi gelirleri ve belediyenin diğer gelirleri için ise kabul oyu verdi. 2021 yılı bütçesi iki partinin oylarına karşı, CHP’li Meclis üyelerinin oyu ile kabul edildi.
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